На границе с Грузией застряли украинцы из оккупации – СМИ

МИД изучает ситуацию относительно задержки украинцев между границами россии и Грузии.

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В нейтральной зоне между границами россии и Грузии застряли шестеро граждан Украины – бывшие заключенные, которых незаконно привезли в россию. МИД активно мониторит их ситуацию, – сообщает «Новости Грузия».

По известиям СМИ, в течение недели шесть граждан Украины, пять из которых отбывали заключение на Херсонщине и были незаконно вывезены в россию, находятся в этой зоне. Дополнительно один украинец, который стал жертвой российской оккупации и тюрьмы, сбежал через россию и теперь пытается вернуться домой.

Они попытались транзитно пройти через Грузию, чтобы покинуть россию, и 17 августа ночью добрались до границы. Однако грузинские пограничники отказали им в пропуске.

Поддержку украинцам оказывают волонтеры, которые доставляют еду, воду и лекарства.

По словам матери одного из мужчин, которая поделилась деталями со СМИ, российские силовики попытались забрать ее сына из нейтральной зоны обратно в россию, однако другие участники группы и грузинские пограничники сумели защитить его. С тех пор украинцы стараются оставаться ближе к грузинской границе.

Министерство иностранных дел Грузии сразу информировало Киев о ситуации, стремясь способствовать возвращению граждан Украины на родину.

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