На кордоні з Грузією застрягли українці з окупації – ЗМІ

МЗС вивчає ситуацію щодо затримки українців між кордонами росії та Грузії.

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У нейтральній зоні між кордонами росії та Грузії застряли шестеро громадян України – колишні в’язні, яких незаконно привезли до росії. МЗС активно моніторить їхню ситуацію, – повідомляє «Новости Грузия».

За повідомлення СМИ, протягом тижня шестеро громадян України, п'ять з яких відбували ув’язнення на Херсонщині та були незаконно вивезені до росії, перебувають в цій зоні. Додатково один українець, який став жертвою російської окупації та в'язниці, втек через росію і тепер намагається повернутися додому.

Вони спробували транзитно пройти через Грузію, щоб покинути росію, і 17 серпня вночі дісталися до кордону. Однак грузинські прикордонники відмовили їм в пропуску.

Підтримку українцям надають волонтери, які доставляють їжу, воду та ліки.

За словами матері одного із чоловіків, яка поділилася деталями з ЗМІ, російські силовики спробували забрати її сина з нейтральної зони назад до росії, проте інші учасники групи та грузинські прикордонники зуміли захистити його. З того часу українці намагаються залишатися ближче до грузинського кордону.

Міністерство закордонних справ Грузії відразу інформувало Київ про ситуацію, прагнучи сприяти поверненню громадян України на батьківщину.

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