Ворог змінює тактику, розташовуючи ракетоносії в Азовському морі, – Гуменюк

В ОК Південь зазначають, що окупанти вишукують нову тактику і нові напрямки для ударів, щоб ракети обходили системи української ППО.

Керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що в ніч на 25 серпня окупанти випустили дві ракети "Калібр" по Одещині з Азовського моря, що свідчить про зміну тактики. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі і це свідчить про те, що вони вишукують нову тактику і нові напрямки, щоб ракети обходили системи української ППО", - зазначила Гуменюк.

За її словами, вночі війська рф атакували південні регіони. Спочатку використовували тактичну авіацію. Були спрямовані дві ракети Х-35 по напрямку одного з портів Одещини, які були знищені ППО.

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