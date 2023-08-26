180 000 грн за укладання договору: керівник однієї з дослідних станцій погорів на хабарі

Посадовця затримали під час отримання першої частини «траншу».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці затримали керівника однієї з дослідних станцій Карпатського регіону НААН України, який просив хабар за укладання договору. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що за безперешкодне укладання договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, посадовець вимагав 180 000 гривень неправомірної вигоди.

За надані кошти керівник обіцяв безперешкодний доступу до приміщення для зберігання матеріальних цінностей, які належать фізичній особі підприємцю. Тим самим реалізовувався механізм прихованої оренди майна дослідної станції.

23 серпня поліцейські спільно з Офісом Генерального прокурора затримали керівника дослідної станції Карпатського регіону НААН України у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першого «траншу» у розмірі 60 000 тисяч гривень.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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