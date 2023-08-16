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ДБР затримало представника ДСНС на Кіровоградщині на хабарі, відео

19:07, 16 серпня 2023
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у зловживанні впливом та обрання запобіжного заходу.
ДБР затримало представника ДСНС на Кіровоградщині на хабарі, відео

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області  «на гарячому». Про це повідомили у ДБР та розповіли деталі. 

«"Рятувальник" допомагав всім охочим в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову. Зокрема, за 8 тис. доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідного рішення.

У задокументованому ДБР епізоді підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту, через "знайомих" лікарів, оформити групу інвалідності для його здорової дружини. Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що працівники Держбюро затримали «на гарячому» посадовця та його брата під час отримання чергового траншу.

У ДБР пишуть, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим фігурантам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Також у ДБР зазначили, що перевіряється інформація щодо інших фактів оформлення груп інвалідності за вказаною схемою.

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