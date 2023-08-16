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ГБР задержало представителя ГСЧС на Кировоградщине на взятке, видео

19:07, 16 августа 2023
Решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении в злоупотреблении влиянием и избрании меры пресечения.
ГБР задержало представителя ГСЧС на Кировоградщине на взятке, видео

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника одного из районных управлений ГУ ГСЧС в Кировоградской области «на горячем». Об этом сообщили в ГБР и рассказали подробности.

«"Спасатель" помогал всем желающим в оформлении группы инвалидности членам семей мужчин, которые желали избежать призыва. В частности, за 8 тыс. долларов США должностное лицо обещало повлиять на чиновников для принятия соответствующего решения.

В задокументированном ГБР эпизоде подполковник службы гражданской защиты обещал клиенту, через "знакомых" врачей, оформить группу инвалидности для его здоровой жены. Для конспирации делец приобщил своего брата, бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники Госбюро задержали «на горячем» должностного лица и его брата во время получения очередного транша.

В ГБР пишут, что в настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным фигурантам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Также в ГБР отметили, что проверяется информация о других фактах оформления групп инвалидности по указанной схеме.

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