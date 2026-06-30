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На сколько лет выдают водительское удостоверение в Украине: в МВД напомнили сроки действия документов

22:00, 30 июня 2026
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Первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года.
На сколько лет выдают водительское удостоверение в Украине: в МВД напомнили сроки действия документов
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В Главном сервисном центре МВД напомнили, что срок действия водительского удостоверения в Украине зависит от его вида.

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Так, первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года. По истечении этого срока его можно обменять на постоянное без повторной сдачи экзаменов, если в течение двух лет водитель совершил не более двух нарушений Правил дорожного движения.

Национальное водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет. Его получают после обмена первого удостоверения, а также в случае восстановления документа из-за утраты, повреждения или изменения персональных данных.

Международное водительское удостоверение оформляется на основании действующего национального удостоверения и действует до трех лет, но не дольше, чем украинское водительское удостоверение.

В МВД также обратили внимание, что международное удостоверение не является самостоятельным документом. Во время поездок за границу его необходимо предъявлять вместе с национальным водительским удостоверением.

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МВД водительские права сервисный центр МВД

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