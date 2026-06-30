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Великобритания обяжет беженцев возвращать до 10 000 фунтов за проживание сразу после трудоустройства

21:42, 30 июня 2026
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Правительство предлагает новые правила, предусматривающие компенсацию расходов на содержание лиц, ищущих убежища, после того, как они начнут зарабатывать.
Великобритания обяжет беженцев возвращать до 10 000 фунтов за проживание сразу после трудоустройства
Фото: Getty Images
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Правительство Великобритании планирует обязать лиц, получивших убежище, возвращать около 10 000 фунтов стерлингов за расходы на их проживание и содержание после того, как они начнут работать и получать доход. Об этом сообщает BBC.

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Согласно планам, взрослые беженцы, имеющие достаточный уровень дохода, должны будут постепенно компенсировать эти расходы в соответствии с новыми правилами, включенными в будущий законопроект об иммиграции и убежище, который планируется представить в парламенте во вторник.

Новая система будет распространяться на просителей убежища, имеющих право на работу в Великобритании. Они должны будут произвести выплаты до того, как получат право на постоянное проживание.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что эти изменения должны показать, что «поддержка просителей убежища — это право, но в то же время и обязанность».

Она также добавила: «Как только люди смогут внести свой вклад и отблагодарить британский народ за его щедрость, мы ожидаем, что они это сделают».

По замыслу правительства, мигранты, которые работают и достигают определенного уровня дохода, должны будут выплачивать фиксированную сумму, которая, по предварительным оценкам, составит около 10 000 фунтов стерлингов. При этом министерство не уточнило, какой именно доход будет достаточным для начала ежемесячных выплат.

Министр внутренних дел будет иметь право изменять размер сбора и пороги выплат, чтобы обеспечить «справедливость по отношению к налогоплательщикам и предотвратить бедность среди мигрантов».

Лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, также должны будут возместить расходы, если их доход будет соответствовать установленным правительством критериям.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году на поддержку просителей убежища было потрачено около 4 млрд фунтов стерлингов средств налогоплательщиков.

Средняя стоимость размещения просителя убежища составляет 23,25 фунта за ночь в государственном жилье и 144 фунта в отеле. Выплаты на основные нужды колеблются от 9,95 до 49,18 фунта в неделю на одного человека.

Совет по делам беженцев раскритиковал эту инициативу, назвав её «несправедливой и непрактичной» и «дополнительным налогом для беженцев», который затруднит восстановление нормальной жизни и самостоятельность людей.

Директор по внешним связям организации Имран Хуссейн заявил: «Причина, по которой многим требуется поддержка в получении убежища, заключается в том, что Министерство внутренних дел запрещает лицам, ищущим убежища, работать во время рассмотрения их заявлений».

Он добавил, что такая поддержка предоставляется людям, находящимся в уязвимом положении, поэтому новые финансовые требования могут еще больше осложнить их ситуацию.

Миграционная обсерватория Оксфордского университета поставила под сомнение эффективность предложенной системы, отметив низкий уровень занятости среди беженцев.

Исследовательница Мадлен Самптион привела данные, согласно которым в 2023 году лишь около 13 % лиц, получивших статус беженца пять лет назад, зарабатывали не менее 20 000 фунтов, тогда как большинство либо не работали, либо имели более низкие доходы.

Она отметила, что в таких условиях значительная часть людей просто не сможет вносить взносы, если пороги не будут существенно ниже минимальной зарплаты.

По данным британского МВД, среди лиц в возрасте 16–64 лет, получивших убежище в 2015–2023 годах, около четверти работали в течение того же года. Через два года этот показатель вырос до 50%.

Среди тех, кто работал через восемь лет после получения статуса, 37% были заняты полный рабочий день с медианной зарплатой 23 000 фунтов, а лишь 40% получали больше минимальной зарплаты.

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