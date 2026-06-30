Внесудебные споры между провайдерами будут рассматриваться независимо от участия второй стороны: вступили в силу изменения НКЭК

НКЭК обновила порядок рассмотрения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, введя обязательное рассмотрение спора по обращению хотя бы одного из участников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НКЭК изменила правила внесудебного рассмотрения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, устранив возможность блокирования такой процедуры одной из сторон. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением от 13 мая 2026 года № 221, которое вступило в силу 26 июня 2026 года. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 10 июня 2026 года под № 849/46243.

Постановлением внесены изменения в Порядок, утвержденный постановлением НКЭК от 6 сентября 2023 года № 344. Их цель — совершенствование механизма внесудебного разрешения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг и приведение национальных процедур в соответствие с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.

Эффективный механизм внесудебного урегулирования споров является одним из ключевых инструментов обеспечения стабильного функционирования рынка электронных коммуникаций. От скорости и прозрачности рассмотрения таких споров зависит не только защита прав участников рынка, но и бесперебойность предоставления услуг конечным пользователям, развитие конкуренции и эффективность государственного регулирования отрасли.

Что меняет постановление

Основной новеллой документа стало устранение возможности блокировать внесудебное рассмотрение спора путем отказа одной из сторон участвовать в процедуре.

Ранее сторона, действия или бездействие которой обжаловались, могла фактически остановить внесудебное урегулирование, отказавшись участвовать в нем. Теперь, если хотя бы один поставщик обратился в НКЭК с заявлением о разрешении спора, регулятор обязан рассмотреть такой спор и принять решение в соответствии с установленной процедурой.

Изменения также уточняют, кто является сторонами спора. Теперь ими признаются поставщик, который обратился в НКЭК по вопросу урегулирования спора, и поставщик, действия или бездействие которого оспариваются.

Кроме того, постановление детализирует процедуру получения информации, необходимой для рассмотрения заявления, устанавливает четкие процессуальные сроки и определяет последствия непредоставления документов одной из сторон.

Особое внимание уделено защите конечных пользователей электронных коммуникационных услуг. Ожидается, что усовершенствованная процедура позволит оперативнее разрешать конфликты между поставщиками в случаях, когда они влияют на предоставление услуг потребителям.

При этом право сторон обратиться в суд остается неизменным и может быть реализовано на любом этапе.

Порядок истребования информации

Постановление детализирует процедуру взаимодействия НКЭК со сторонами спора и устанавливает четкие процессуальные сроки.

После предварительного рассмотрения заявления ответственное подразделение НКЭК в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации направляет поставщику, действия или бездействие которого оспариваются, запрос о предоставлении предложений по разрешению спора, пояснений, материалов и иной информации, необходимой для рассмотрения заявления.

Поставщик, получивший такой запрос, обязан в течение 10 рабочих дней предоставить НКЭК пояснения, копии документов и иную информацию, необходимую для установления фактических обстоятельств дела.

Одним из ключевых изменений также стало то, что непредоставление запрашиваемой информации в установленный срок больше не прекращает рассмотрение спора. В таком случае НКЭК продолжает его рассмотрение на основании имеющихся доказательств.

Основные положения постановления

Постановлением НКЭК предусмотрено, что сторонами спора являются Поставщик, обратившийся в НКЭК по вопросу урегулирования спора, и Поставщик, действия или бездействие которого оспариваются.

Постановлением НКЭК предусмотрено, что отказ во внесудебном урегулировании спора осуществляется только в случае, если заявление подано Поставщиком с нарушением срока, определенного пунктом 2 раздела 2 Порядка.

Кроме того, подпункт 4 пункта 6 раздела 11 Порядка после слов «которая была одной из сторон по делу» дополнен словами «кроме прекращения юридического лица, связанного с его реорганизацией».

Практическое значение изменений

Введенные изменения направлены на повышение эффективности внесудебного урегулирования споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг. Они исключают возможность блокирования рассмотрения спора из-за отказа одной из сторон участвовать в процедуре, устанавливают четкие сроки взаимодействия с НКЭК и обеспечивают продолжение рассмотрения даже в случае непредоставления запрашиваемой информации.

Вместе с тем постановление сохраняет за участниками рынка право на обращение в суд и приводит национальную процедуру урегулирования споров в соответствие с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.