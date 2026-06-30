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Уроки этики могут сделать обязательными в школах: учеников 7–11 классов будут учить разрешать конфликты

13:55, 30 июня 2026
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Курс хотят обновить, чтобы снизить уровень буллинга, развивать здоровую коммуникацию и ответственное поведение.
Уроки этики могут сделать обязательными в школах: учеников 7–11 классов будут учить разрешать конфликты
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В украинских школах могут ввести новый обязательный учебный предмет — «Этика». Инициатива предусматривает, что школьники будут изучать не только моральные нормы и правила поведения, но и права человека, принципы равенства, здоровую коммуникацию, медиаграмотность и цифровую этику.

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Сторонники такого решения считают, что это поможет снизить уровень буллинга, научить детей ответственно взаимодействовать с обществом и лучше подготовить их к жизни в современном демократическом государстве.

Вместе с тем предмет «Этика» не является новым для украинской школы. В разные годы его преподавали в отдельных классах как вариативный или инвариантный курс, однако он не был обязательным для всех учеников средней и старшей школы. Теперь предлагается вернуть его в учебную программу уже в обновленном формате и сделать обязательным для учеников 7–11 классов.

Обязательный предмет «Этика» в школах: зачем его хотят ввести

Отмечается, что современная украинская школа преимущественно сосредоточена на академических знаниях, тогда как формированию моральных ценностей, этического поведения и социальной ответственности учеников уделяется недостаточно внимания.

Ожидается, что введение обязательного предмета «Этика» позволит:

  • сформировать у школьников уважение к человеческому достоинству, правам человека и принципам равенства;
  • развивать критическое мышление в сфере морального выбора и социального взаимодействия;
  • снизить уровень буллинга, агрессии и социальной напряженности в школьной среде;
  • научить детей навыкам здоровой коммуникации, разрешения конфликтов и ответственного поведения;
  • подготовить учеников к жизни в демократическом обществе, где важны не только знания, но и ценности.

Также подчеркивается, что во многих европейских образовательных системах подобные курсы уже входят в базовую учебную программу и доказали свою эффективность в формировании социально зрелых граждан.

Что предлагают изменить в школьной программе

Инициатива предусматривает введение предмета «Этика» как обязательного для учеников 7–11 классов учреждений общего среднего образования.

Кроме этого, предлагается:

  • разработать современную практико-ориентированную учебную программу, которая будет включать кейсы, дискуссии и анализ жизненных ситуаций;
  • обеспечить подготовку учителей для преподавания нового курса;
  • направить обучение на этику поведения в обществе в целом, а не на вопросы меньшинств или сексуальной ориентации;
  • интегрировать в учебную программу темы цифровой этики, медиаграмотности и межкультурной толерантности.

Каких результатов ожидают от введения предмета «Этика»

Предполагается, что новый предмет будет способствовать формированию более сознательного, ответственного и социально зрелого поколения граждан Украины.

Соответствующая инициатива зарегистрирована как электронная петиция №41/010206-26эп к Кабмину.

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