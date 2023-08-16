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  1. В Україні

НАЗК запросило керівників міжнародних компаній, які не припинили роботу в рф, в Україну

16:19, 16 серпня 2023
Агентство направило листи до компаній.
НАЗК запросило керівників міжнародних компаній, які не припинили роботу в рф, в Україну
Зображення: freepik.com

Національне агентство з питань запобігання корупції направило листи до компаній, які були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК повідомили, що запропонували керівникам таких компаній відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі.

«Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла росія на нашу землю і продовжує це робити», — заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

У звернені також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу щодо стратегій компаній з переліку спонсорів війни щодо виходу з росії. Агентство сподівається почути відповідні публічні заяви компаній щодо засудження російської агресії проти України, побачити корпоративні рішення щодо ділової активності в рф (наприклад, скорочення діяльності або вихід з ринку).

Нагадаємо, що найбільшу в світі приватну алкогольну компанію Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

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