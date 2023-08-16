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НАПК пригласило руководителей международных компаний, которые не прекратили работу в рф, в Украину

16:19, 16 августа 2023
Агентство направило письма компаниям.
НАПК пригласило руководителей международных компаний, которые не прекратили работу в рф, в Украину
Изображение: freepik.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило письма компаниям, которые были внесены в перечень международных спонсоров войны.

В НАПК сообщили, что предложили руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами.

«Если кто считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что именно уходят налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний из списка спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать тот ужас, который принесла россия на нашу землю и продолжает это делать», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

В обращении также отмечается, что НАПК открыто для диалога относительно стратегий компаний из перечня спонсоров войны по выходу из россии. Агентство надеется услышать соответствующие публичные заявления компаний об осуждении российской агрессии против Украины, увидеть корпоративные решения относительно деловой активности в рф (например, сокращение деятельности или выход с рынка).

Напомним, что крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi внесли в список международных спонсоров войны.

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