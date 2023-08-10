Крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Компания продолжила поставлять свою продукцию в рф на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

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Бермудскую компанию Bacardi Limited внесли в список международных спонсоров войны.

В НАПК пишут, что компания продолжает вести бизнес в рф и активно ищет там новых сотрудников.

Bacardi Limited – крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Среди известных брендов компании есть бренди Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

«После полномасштабного вторжения россии в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в россию и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в рф на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

Выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для тех, кто остался. Так, воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании «Бакарды Рус» импортировало товаров на $169 млн за год войны в Украине. Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы рф, выручка «Бакарды Рус» в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль – до 4,7 млрд: это на 206,5% больше, чем 2021 года (1,5 млрд рублей), налог на прибыль в бюджет агрессора уплачен на сумму свыше 12 млн дол. США.

Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет россии, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины», - объяснили в НАПК.

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