Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
За несвоевременную подачу деклараций будут наказывать в автоматическом режиме, - Рада приняла законопроект

Ответственность за несвоевременное представление декларации будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием.

Соломенский райсуд Киева временно получит двух судей – известны фамилии

Переехать в столицу на год планировали еще 11 судей.

Парламент принял закон, которым засекретил в Реестре судебных решений определенный вид определений хозяйственных судов

Верховная Рада внесла изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий решений.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

В Киевский окружной административный суд 23 августа будут командированы 10 судей

Судьи из Киева, Харькова, Днепра, Житомира, Сум и Донбасса планируют временно сменить суд.

  1. В мире

Крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

10:47, 10 августа 2023
Компания продолжила поставлять свою продукцию в рф на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.
Крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi внесли в список международных спонсоров войны
Источник фото: depositphotos.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Бермудскую компанию Bacardi Limited внесли в список международных спонсоров войны.

В НАПК пишут, что компания продолжает вести бизнес в рф и активно ищет там новых сотрудников.

Bacardi Limited – крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Среди известных брендов компании есть бренди Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

«После полномасштабного вторжения россии в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в россию и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в рф на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

Выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для тех, кто остался. Так, воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании «Бакарды Рус» импортировало товаров на $169 млн за год войны в Украине. Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы рф, выручка «Бакарды Рус» в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль – до 4,7 млрд: это на 206,5% больше, чем 2021 года (1,5 млрд рублей), налог на прибыль в бюджет агрессора уплачен на сумму свыше 12 млн дол. США.

Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет россии, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины», - объяснили в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду