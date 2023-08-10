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  1. В Украине

Соратники Медведчука, которые готовили государственный переворот, получили тюремные сроки

11:24, 10 августа 2023
Среди осужденных есть росиянин, который был на «прямой» связи с представителями администрации Путина и спецслужб рф.
Соратники Медведчука, которые готовили государственный переворот, получили тюремные сроки
Фото: СБУ
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Наказание в виде тюремных сроков получили четверо соратников Виктора Медведчука, готовивших в Украине государственный переворот. Об этом сообщает СБУ.

Как сообщается, среди осужденных есть гражданин рф, военный разведчик по специальности, который был на «прямой» связи с представителями администрации Путина и спецслужб россии.

По данным СБУ, они планировали синхронизировать государственный переворот с началом полномасштабного вторжения. Тем самым надеялись помочь рф в скорейшей оккупации Украины.

Также злоумышленники хотели захватить власть через подконтрольных общественных организаций в Киеве и других регионах нашего государства.

Отмечается, что именно эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого «национальных собраний».

«На этом «форуме» его организаторы планировали «утвердить резолюцию» по отстранению от власти высшего военно-политического руководства Украины. В случае отказа злоумышленники планировали перейти к «силовому сценарию». Для этого они формировали собственное «боевое крыло», к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска «кандидатов» использовали собственные связи среди сторонников рашизма», - сообщили в СБУ.

Но силовики помешали злоумышленникам реализовать незаконные действия. Они были задержаны в начале полномасштабной войны.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными и назначил россиянину – 10 лет, организатору преступления – 7 лет, а двум его подельникам – по 5 лет заключения.

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