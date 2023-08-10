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Поплічники Медведчука, які готували державний переворот, отримали тюремні строки

11:24, 10 серпня 2023
Серед засуджених є росіянин, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації Путіна та спецслужб рф.
Поплічники Медведчука, які готували державний переворот, отримали тюремні строки
Фото: СБУ
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Покарання у вигляді тюремних строків отримали четверо поплічників Віктора Медведчука, які готували в Україні державний переворот. Про це повідомляє СБУ. 

Як повідомляється, серед засуджених є громадянин рф, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації Путіна та спецслужб росії.

За даними СБУ, вони планували «синхронізувати» державний переворот з початком повномасштабного вторгнення. Тим самим сподівались допомогти рф у якнайшвидшій окупації України.

Також зловмисники хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави.

Зазначається, що саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих «національних зборів».

«На цьому «форумі» його організатори планували «затвердити резолюцію» щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови – зловмисники планували перейти до «силового сценарію». Для цього вони формували власне «бойове крило», до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку «кандидатів» використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму», — повідомили у СБУ. 

Але силовики завадили зловмисникам реалізували незаконнії дії. Їх було затримано на початку повномасштабної війни. 

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.

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