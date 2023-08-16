В Кировоградской области разоблачили чиновника ГСЧС, который оформлял «инвалидность» родственникам уклониста

За эту «услугу» он просил 8 тысяч долларов.

В Кировоградской области разоблачена схема уклонения от мобилизации, организованная чиновником ГСЧС. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Начальник одного из районных управлений ГУ ГСЧС в Кировоградской области и его подельник получили подозрения по факту злоупотребления влиянием.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему уклонения военнообязанных мужчин от мобилизации, а именно за 8 тысяч долларов «помогал» оформить группу инвалидности на членов семьи уклониста.

За эти средства он обещал повлиять на решение лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления для решения этого вопроса.

Сообщается, что заказчиков он убеждал, что есть «свои» врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам. Ее получение станет основанием для избегания мобилизационного процесса.

К противоправной деятельности подозреваемый привлек брата, через которого передавались денежные средства.

Оба мужчины были задержаны после передачи им первой части взятки в 5 тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Проверяются другие факты оформления групп инвалидности по данной схеме.

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