Заместителей руководителей аппаратов судов станет меньше – ГСА внесла изменения в Типовое положение об аппарате суда

Спор между Высшим советом правосудия и Советом судей Украины об определении административных должностей в судах завершен.

И. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура 14 августа 2023 года подписал приказ о внесении изменений в Типовое положение об аппарате суда, утвержденное приказом ГСА от 8 февраля 2019 года.

Напомним, что предложенные изменения были согласованы Высшим советом правосудия еще 25 января 2022 года.

В частности, в новой редакции изложен подпункт 14 пункта 8 раздела 2 (Основные функции аппарата суда) Положения.

Теперь аппарат судов должен «обеспечить направление участникам процесса процессуальных документов в электронном виде в соответствии с процессуальным законодательством».

Также термин "электронная цифровая подпись" изменился на термин "квалифицированная электронная подпись".

Кроме того, внесены изменения и в Раздел III Положения (Руководитель аппарата суда, его заместители).

Абзац 4 пункта 9 изложен в новой редакции, согласно которой руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек.

А в соответствии с изменениями в подпункте 25 пункта 14, руководитель аппарата суда помимо утверждения «Положения о порядке прохождения в соответствующем суде стажировки лиц, претендующих на должность помощника судьи», будет утверждать еще и «Порядок проведения стажировки граждан из числа молодежи, не находящихся на должности государственной службы».

Также пункт 7 дополняется абзацем пятым следующего содержания: "Должностная инструкция руководителя аппарата апелляционного и местного суда разрабатывается на основании утвержденных Государственной судебной администрацией Украины типовых должностных инструкций руководителей аппарата этих судов и настоящего Типового положения. Должностная инструкция руководителя аппарата суда утверждается субъектом назначения по согласованию с председателем соответствующего суда и службой управления персоналом субъекта назначения».

Аппарат суда в своей деятельности будет руководствоваться также "приказами Государственной судебной администрации Украины и ее территориальных управлений" (раздел I пункт 3).

Полностью изменения в Типовое положение вступают в силу 1 января 2024 года.

Таким образом, Государственная судебная администрация фактически поставила точку в своеобразном конфликте между Высшим советом правосудия и Советом судей Украины относительно изменений в Типовое положение. ВСП неоднократно обвинял ГСА в невыполнении решения Совета правосудия, поскольку соответствующие изменения в Типовое положение были утверждены еще в январе 2022 года. По мнению ВСП, сокращение административных должностей в судах, в штате которых работает менее 75 работников аппарата, позволило б экономить бюджетные средства. ГСА, в свою очередь, ссылалось на позицию Совета судей, который считал, что некоторые из предложенных изменений пока не ко времени.

С текстом изменений в Типовое положение об аппарате суда можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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