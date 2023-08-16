Заступників керівників апаратів судів стане менше – ДСА внесла зміни в Типове положення про апарат суду

Спір між Вищою радою правосуддя та Радою суддів України щодо визначення адміністративних посад в судах завершено.

В. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура 14 серпня 2023 року підписав наказ про внесення змін до Типового положення про апарат суду, затвердженого наказом ДСА від 8 лютого 2019 року.

Нагадаємо, що запропоновані зміни були погоджені Вищою радою правосуддя ще 25 січня 2022 року.

Зокрема, у новій редакції викладено підпункт 14 пункту 8 Розділу 2 (Основні функції апарату суду) Положення.

Тепер апарат судів повинен «забезпечити направлення учасникам процесу процесуальних документів в електронному вигляді відповідно до процесуального законодавства».

Також термін «електронний цифровий підпис» змінився на термін «кваліфікований електронний підпис».

Крім того, внесено зміни і до Розділу III Положення (Керівник апарату суду, його заступники).

Абзац 4 пункту 9 викладено у новій редакції, згідно з якою «керівник апарату місцевого, апеляційного суду може мати заступника, якщо кількість працівників апарату суду перевищує 75 осіб».

А відповідно до змін до підпункту 25 пункту 14, керівник апарату суду крім затвердження «Положення про порядок проходження у відповідному суді стажування осіб, які претендують на посаду помічника судді», затверджуватиме ще й «Порядок проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посади державної служби».

Також, пункт 7 доповнюється абзацом п'ятим такого змісту: "Посадова інструкція керівника апарату апеляційного і місцевого суду розробляється на підставі затверджених Державною судовою адміністрацією України типових посадових інструкцій керівників апарату цих судів та цього Типового положення. Посадова інструкція керівника апарату суду затверджується суб’єктом призначення за погодженням голови відповідного суду та служби управління персоналом суб'єкта призначення».

Апарат суду, у своїй діяльності буде керуватися також "наказами Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь" (розділ I пункт 3).

Повністю зміни у Типове положення набувають чинності з 1 січня 2024 року.

Таким чином, Державна судова адміністрація фактично поставила крапку у своєрідному конфлікті між Вищою радою правосуддя та Радою суддів України щодо змін у Типове положення. ВРП неодноразово звинувачувало ДСА у невиконані рішення Ради правосуддя, оскільки відповідні зміни у Типове положення були затверджені ще у січні 2022 року. На думку ВРП, скорочення адміністративних посад у судах, в штаті яких працює менше 75 працівників апарату, дозволило б економіти бюджетні кошти. ДСА, у свою чергу, посилалося на позицію РСУ, яка вважала, що деякі з запропонованих змін не на часі.

З текстом змін у Типове положення про апарат суду можна ознайомитися нижче:

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.