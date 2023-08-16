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Близько 70% жителів Німеччини невдоволені тим, як працює держава — опитування

13:01, 16 серпня 2023
Тільки 27% опитаних вважають, що державна система справляється зі своїми задачами.
Близько 70% жителів Німеччини невдоволені тим, як працює держава — опитування
Фото: Imago/J. Tack

Результати щорічного опитування німців показали, що близько 70% невдоволені тим, як працює держава. Про це пише Tagesschau.

Повідомляється, що у порівнянні з попередніми опитуваннями, кількість невдоволених виявилася рекордно високою.

Лише 27% опитаних вважають, що державна система справляється зі своїми задачами – на два процентних пункти менше, ніж минулого року.

69% вважають, що держава перевантажена і не справляється. Це на три процентних пункти більше, ніж 2022 року, та суттєво більше, ніж раніше. Під час пандемії коронавірусу, коли значна частина суспільства була невдоволена обмеженнями, такої думки дотримувалися лише 40% респондентів.

Найгірше функціонування держави оцінюють респонденти зі Східної Німеччини – 77%, тоді як у Західній Німеччині він складає 68%.

За політичними симпатіями, найбільше невдоволення державою серед виборців AfD, де лише 6% вважають, що держава ще спроможна виконувати свої завдання. Протилежна ситуація серед виборців "Зелених" – 52% вважають, що держава справляється зі своїми функціями.

Керівник спілки німецьких держслужбовців Ульріх Зільбербах назвав ці результати "жахаючими" і явним сигналом для влади.

Він також припустив, що це означає ще складніші умови роботи для держслужбовців, тому що люди будуть висловлювати своє роздратування передусім їм. За його словами, близько 54% держслужбовців стикалися у роботі з образами, погрозами чи навіть фізичним нападом. 

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