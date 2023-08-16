У Німеччині уряд планує зробити крок до часткової легалізації канабісу

Кабінет міністрів Німеччини має намір схвалити план лібералізації правил зберігання та продажу канабісу.

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Уряд Німеччини збирається схвалити план лібералізації правил щодо канабісу, який дозволить створити передумови для декриміналізації його зберігання в обмежених кількостях і придбання речовини в рекреаційних цілях. Про це пише «АР».

Схвалення урядом, яке очікується в середу, вважається першим кроком плану, що складається з двох частин, і все ще потребує схвалення парламентом.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах має оприлюднити деталі остаточного закону в середу. Його остання публічна пропозиція передбачає легалізацію володіння до 25 грамів канабісу в рекреаційних цілях і дозволяє людям вирощувати до трьох рослин самостійно.

Жителям Німеччини віком від 18 років буде дозволено приєднуватися до некомерційних «клубів канабісу» з максимум 500 членами кожен. Клубам буде дозволено вирощувати марихуану для особистого споживання.

Окремим особам буде дозволено купувати до 25 грамів на день або до 50 грамів на місяць — цифра обмежена 30 грамами для молодших 21 року. Членство в декількох клубах буде заборонено.

Чиновники сподіваються, що їхній план допоможе відштовхнути чорний ринок, захистити споживачів від заражених продуктів і зменшити злочинність, пов’язану з наркотиками.

«Ми не створюємо проблеми», — сказав Лаутербах на початку цього року. «Ми намагаємося вирішити проблему».

Опозиція не погоджується з цим, стверджуючи, що уряд продовжує легалізацію ризикованого препарату, незважаючи на європейські правові перешкоди та думку експертів. Організація, що представляє інтереси німецьких суддів, каже, що цей план швидше збільшить, ніж зменшить навантаження на судову систему, і навіть може збільшити попит на канабіс на чорному ринку.

Деякі прихильники легалізації теж не в захваті.

Уряд заявив, що планує слідувати новому законодавству, спланувавши другий крок — п’ятирічні випробування регульованих комерційних ланцюжків поставок у вибраних регіонах, які потім будуть науково оцінені.

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