Рада дозволила будувати у прибережних захисних смугах спортивні об’єкти

Верховна Рада ухвалила закон, яким розширила можливості для будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах.

Парламент розширив можливості для будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах. У цих зонах можна буде будувати майданчики для спорту та об’єкти фізкультури. Відповідні зміни внесені до Водного кодексу та Земельного кодексу України Законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки (законопроект 7588).

10 серпня текст закону підписав спікер Верховної Ради, і наразі його спрямовано на підпис Президенту.

Так, до змін за загальним правилом будівництво споруд у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах заборонялося, за винятками:

споруд гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних,

інженерно-технічних і фортифікаційних споруд,

огорож,

прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Тепер винятки з цього правила будуть поширюватися також на:

майданчики для занять спортом на відкритому повітрі,

об’єкти фізичної культури і спорту, які не є об’єктами нерухомості.

Відповідних змін зазначає стаття 89 Водного кодексу та стаття 61 Земельного кодексу.

Також у ст. 51 ЗК додали норму, відповідно до якої майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, об’єкти фізичної культури і спорту, які не є об’єктами нерухомості, можуть бути розміщені на земельних ділянках усіх категорій земель.

Втім, як зауважує ГЮУ Верховної Ради, поняття «об’єкти фізичної культури і спорту» наразі не вживається у профільному Законі «Про фізичну культуру і спорт». Натомість застосовується поняття «спортивна інфраструктура»; для позначення нерухомого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом – «спортивна споруда».

Отже, множинність наведених понять та недостатня визначеність поняття «об’єкт фізичної культури і спорту» унеможливлюватиме однозначне розуміння того, які саме об’єкти можуть бути розміщені на прибережних смугах.

Автор: Наталя Мамченко

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