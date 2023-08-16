Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

Верховна Рада ухвалила зміни до земельного законодавства, які змінюють підходи до вилучення земельних ділянок.

Заступників керівників апаратів судів стане менше – ДСА внесла зміни в Типове положення про апарат суду

Спір між Вищою радою правосуддя та Радою суддів України щодо визначення адміністративних посад в судах завершено.

Рада дозволила будувати у прибережних захисних смугах спортивні об’єкти

Верховна Рада ухвалила закон, яким розширила можливості для будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах.

Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

100-денний страйк: сценаристи Голлівуду демонструють єдність та ведуть боротьбу зі штучним інтелектом

Страйк сценаристів Голлівуду подолав свій 100-денний рубіж. Переговори щодо галузевої угоди зайшли в глухий кут, а люди на пікетах протестували проти ігнорування їхніх вимог. Серед вимог – обмеження штучного інтелекту під час створення контенту.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Рада дозволила будувати у прибережних захисних смугах спортивні об’єкти

12:44, 16 серпня 2023
Верховна Рада ухвалила закон, яким розширила можливості для будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах.
Рада дозволила будувати у прибережних захисних смугах спортивні об’єкти

Парламент розширив можливості для будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах. У цих зонах можна буде будувати майданчики для спорту та об’єкти фізкультури. Відповідні зміни внесені до Водного кодексу та Земельного кодексу України Законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки (законопроект 7588).

10 серпня текст закону підписав спікер Верховної Ради, і наразі його спрямовано на підпис Президенту.

Так, до змін за загальним правилом будівництво споруд у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах заборонялося, за винятками:

  • споруд гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних,
  • інженерно-технічних і фортифікаційних споруд,
  • огорож,
  • прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Тепер винятки з цього правила будуть поширюватися також на:

  • майданчики для занять спортом на відкритому повітрі,
  • об’єкти фізичної культури і спорту, які не є об’єктами нерухомості.

Відповідних змін зазначає стаття 89 Водного кодексу та стаття 61 Земельного кодексу.

Також у ст. 51 ЗК додали норму, відповідно до якої майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, об’єкти фізичної культури і спорту, які не є об’єктами нерухомості, можуть бути розміщені на земельних ділянках усіх категорій земель.

Втім, як зауважує ГЮУ Верховної Ради, поняття «об’єкти фізичної культури і спорту» наразі не вживається у профільному Законі «Про фізичну культуру і спорт». Натомість застосовується поняття «спортивна інфраструктура»; для позначення нерухомого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом – «спортивна споруда».

Отже, множинність наведених понять та недостатня визначеність поняття «об’єкт фізичної культури і спорту» унеможливлюватиме однозначне розуміння того, які саме об’єкти можуть бути розміщені на прибережних смугах.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду