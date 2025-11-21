Чи можуть працівники з нефіксованим робочим часом працювати на кількох роботах – пояснення

Роботодавець не має права забороняти сумісництво.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області роз’яснило: працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати за іншими трудовими договорами.

Згідно зі статтею 21-1 КЗпП, роботодавець не може забороняти чи перешкоджати виконанню роботи за іншими договорами.

Встановлювати в договорі з нефіксованим робочим часом умову про заборону сумісництва заборонено.

