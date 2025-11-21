Могут ли работники с нефиксированным рабочим временем работать на нескольких работах – разъяснение
23:30, 21 ноября 2025
Работодатель не имеет права запрещать совместительство.
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило: работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, имеет право работать по другим трудовым договорам.
Согласно статье 21-1 КЗоТ, работодатель не может запрещать или препятствовать выполнению работы по другим договорам.
Устанавливать в договоре с нефиксированным рабочим временем условие о запрете совместительства запрещено.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.