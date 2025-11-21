Могут ли работники с нефиксированным рабочим временем работать на нескольких работах – разъяснение

Работодатель не имеет права запрещать совместительство.

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило: работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, имеет право работать по другим трудовым договорам.

Согласно статье 21-1 КЗоТ, работодатель не может запрещать или препятствовать выполнению работы по другим договорам.

Устанавливать в договоре с нефиксированным рабочим временем условие о запрете совместительства запрещено.

