Школам радять перенести канікули та змінити графік навчання — Гетманцев розкритикував та закликав МОН пояснити подальші кроки

21:38, 21 листопада 2025
МОН закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу.
Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував обговорення можливих змін у навчанні школярів через відключення світла.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки рекомендує школам перенести заняття із зимових місяців на червень. 

"Пропонуємо розглянути можливість: перенесення навчальних занять із зимових місяців на червень 2026 року (окрім випускних класів); збільшення тривалості зимових канікул за рахунок перенесення весняних на зимовий період", - йдеться у листі МОН. 

Також у відомстві пропонують школам перейти на шестиденний навчальний тиждень замість п’ятиденного, забезпечити освітній процес у дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня, використовувати асинхронний формат навчання.

Данило Гетманцев наголосив, що суспільство обурене інформацією про розгляд таких заходів, як навчання по суботах і влітку, зміна графіку зимових та весняних канікул, а також ширше використання платформи "Всеукраїнська школа онлайн", що може означати частковий перехід на дистанційне навчання.

"Батьки в шоці. І їх можна зрозуміти", — підкреслив Гетманцев.

Він визнав, що російські атаки створюють серйозні проблеми для енергосистеми, але наголосив, що відповідальність за організацію навчального процесу не може бути перекладена на родини.

"Чи можна перекладати тягар навчання повністю на батьків? Ні, і ще раз ні", — заявив він.

Гетманцев зауважив, що подовження зимових канікул можливе, однак це створює питання щодо того, з ким залишаться діти, якщо батьки працюють. Аналогічні труднощі, на його думку, виникають і у випадку переходу на дистанційне чи змішане навчання в умовах відключень електроенергії.

Також Гетманцев висловив сподівання на оперативну реакцію МОН і просить надати інформацію про забезпечення шкіл альтернативними джерелами живлення — генераторами та зарядними станціями, а також про кроки, які планує Міністерство для забезпечення доступу дітей до освіти в надскладних умовах.

