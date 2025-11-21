Школам советуют перенести каникулы и изменить график обучения — Гетманцев раскритиковал и призвал МОН объяснить дальнейшие шаги

Минобразования призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.

Голова парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал обсуждение возможных изменений в обучении школьников из-за отключений света.

Напомним, что Министерство образования и науки рекомендует школам перенести занятия из зимних месяцев на июнь.

«Предлагаем рассмотреть возможность: переноса учебных занятий из зимних месяцев на июнь 2026 года (кроме выпускных классов); увеличения продолжительности зимних каникул за счёт переноса весенних на зимний период», — говорится в письме МОН.

Также в ведомстве предлагают школам перейти на шестидневную учебную неделю вместо пятидневной, обеспечить образовательный процесс в две смены с учётом увеличения светового дня, использовать асинхронный формат обучения.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что общество возмущено информацией о рассмотрении таких мер, как обучение по субботам и летом, изменение графика зимних и весенних каникул, а также более широкое использование платформы «Всеукраинская школа онлайн», что может означать частичный переход на дистанционное обучение.

«Родители в шоке. И их можно понять», — отметил Гетманцев.

Он признал, что российские атаки создают серьёзные проблемы для энергосистемы, но подчеркнул, что ответственность за организацию учебного процесса не может быть переложена на семьи.

«Можно ли перекладывать тяжесть обучения полностью на родителей? Нет, и ещё раз нет», — заявил он.

Гетманцев отметил, что продление зимних каникул возможно, однако это вызывает вопрос, с кем останутся дети, если родители работают. Аналогичные трудности, по его мнению, возникают и в случае перехода на дистанционное или смешанное обучение в условиях отключений электроэнергии.

Также Гетманцев выразил надежду на оперативную реакцию МОН и просит предоставить информацию об обеспечении школ альтернативными источниками питания — генераторами и зарядными станциями, а также о шагах, которые планирует Министерство для обеспечения возможности получения детьми образования в нынешних чрезвычайно сложных условиях.

