Нова система енегростійкості: У Києві до кінця року почнуть працювати 6 міні-ТЕЦ

До кінця 2025 року в столиці почнуть працювати 6 міні-ТЕЦ і ще одна – на початку наступного, повідомив Віталій Кличко.

В Києві створюється система енергостійкості об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків, завдяки будівництву міні-ТЕЦ, шість з яких будуть запущені вже до кінця року, повідомляє КМДА.

«Враховуючи, що по нашому місту ворог б’є постійно, нам потрібно забезпечити в цих умовах надання необхідних сервісів мешканцям. Працюють програми підвищення енергостійкості житлових будинків. Паралельно з цим впроваджуємо модель розподіленої когенерації. Щоб забезпечити додаткові обсяги електроенергії для критичної інфраструктури», – розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він зазначив, що йдеться про більш маневрову та гнучку систему ТЕЦ або міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей) і це унікальний проект з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України.

«В нашому випадку локальність, тобто розподіленість у різних районах цих міні-ТЕЦ, одна з їх ключових переваг. Адже вони значно ускладнюють мету ворога, який намагається максимально пошкодити нашу енергосистему. Крім того, будівництво нових ТЕЦ включає будівництво захисних споруд 2-го рівня. Зазначу, що зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об’єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність», – наголосив Кличко.

Мер додав, що 6 таких міні-ТЕЦ почнуть працювати в столиці до кінця цього року, а ще одна – на початку наступного.

