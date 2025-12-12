  1. У світі

Трамп підтвердив готовність США долучитися до гарантій безпеки для України

08:48, 12 грудня 2025
Вашингтон готовий брати участь у безпековій угоді в межах можливої мирної домовленості.
Трамп підтвердив готовність США долучитися до гарантій безпеки для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові сприяти забезпеченню безпекових гарантій для України в межах можливої мирної угоди. За його словами, участь Вашингтона є важливою складовою для досягнення сталого миру. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання щодо зобов’язань, узятих у липні перед європейськими партнерами, зокрема про участь у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідувальну допомогу, президент США підтвердив, що ці наміри залишаються актуальними.

Він охарактеризував їх як елемент так званої безпекової угоди, без якої, на його думку, неможливо досягти мирного врегулювання.

«В основному, це називається безпековою угодою. Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети».

Також Трамп анонсував участь американської делегації в зустрічі, яка має відбутися в суботу за участі представників України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Під час перемовин планується обговорення його мирного плану.

Водночас президент США застеріг, що участь Вашингтона в переговорах залежатиме від перспектив їхнього результату.

За його словами, «ми будемо присутні на зустрічі» лише в тому разі, якщо «вважатимемо, що є хороші шанси» на швидке досягнення домовленостей і переговори не перетворяться на «витрачання великої кількості часу» без результату.

США Україна Дональд Трамп

