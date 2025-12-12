  1. В мире

Трамп подтвердил готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

08:48, 12 декабря 2025
Вашингтон готов принять участие в соглашении о безопасности в рамках возможной мирной договорённости.
Трамп подтвердил готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения. По его словам, участие Вашингтона является важной составляющей для достижения устойчивого мира. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Отвечая на вопросы относительно обязательств, взятых в июле перед европейскими партнерами, в частности об участии в миротворческих силах, воздушной поддержке и разведывательной помощи, президент США подтвердил, что эти намерения остаются актуальными.

Он охарактеризовал их как элемент так называемого соглашения о безопасности, без которого, по его мнению, невозможно достичь мирного урегулирования.

«В основном, это называется соглашением о безопасности. Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, на мой взгляд, это необходимый фактор для достижения цели».

Также Трамп анонсировал участие американской делегации во встрече, которая должна состояться в субботу с участием представителей Украины, Франции, Германии и Великобритании. В ходе переговоров планируется обсуждение его мирного плана.

В то же время президент США предостерег, что участие Вашингтона в переговорах будет зависеть от перспектив их результата.

По его словам, «мы будем присутствовать на встрече» лишь в том случае, если «считаем, что есть хорошие шансы» на быстрое достижение договоренностей и переговоры не превратятся в «трату большого количества времени» без результата.

