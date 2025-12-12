Трамп подтвердил готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

Вашингтон готов принять участие в соглашении о безопасности в рамках возможной мирной договорённости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения. По его словам, участие Вашингтона является важной составляющей для достижения устойчивого мира. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Отвечая на вопросы относительно обязательств, взятых в июле перед европейскими партнерами, в частности об участии в миротворческих силах, воздушной поддержке и разведывательной помощи, президент США подтвердил, что эти намерения остаются актуальными.

Он охарактеризовал их как элемент так называемого соглашения о безопасности, без которого, по его мнению, невозможно достичь мирного урегулирования.

«В основном, это называется соглашением о безопасности. Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, на мой взгляд, это необходимый фактор для достижения цели».

Также Трамп анонсировал участие американской делегации во встрече, которая должна состояться в субботу с участием представителей Украины, Франции, Германии и Великобритании. В ходе переговоров планируется обсуждение его мирного плана.

В то же время президент США предостерег, что участие Вашингтона в переговорах будет зависеть от перспектив их результата.

По его словам, «мы будем присутствовать на встрече» лишь в том случае, если «считаем, что есть хорошие шансы» на быстрое достижение договоренностей и переговоры не превратятся в «трату большого количества времени» без результата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.