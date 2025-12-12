  1. В Україні

Кабмін затвердив Операційний план реалізації Водної стратегії України на 2025–2027 роки

07:36, 12 грудня 2025
У Мінекономіки заявили, що операційний план на найближчі роки задає чіткий курс на відновлення та сталий розвиток водних ресурсів України.
Кабмін затвердив Операційний план реалізації Водної стратегії України на 2025–2027 роки
Кабінет Міністрів України ухвалив Операційний план реалізації у 2025-2027 роках Водної стратегії України на період до 2050 року. Документ визначає комплекс пріоритетних заходів у сфері водної безпеки та сталого управління водними ресурсами з урахуванням кліматичних викликів і наслідків збройної агресії РФ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Реалізація Операційного плану на наступний період дозволить:

  • зменшити ризики виникнення захворювань, пов’язаних зі споживанням неякісної питної води;
  • залучити інвестиції у модернізацію систем централізованого водопостачання та водовідведення;
  • покращити очищення міських стічних вод та інтегрувати ці заходи у просторове планування громад;
  • скоротити потенційні збитки для водних екосистем та рибного господарства.

Окрему увагу приділено підвищенню водоефективності в промисловості, сільському господарстві та житлово-комунальному господарстві, скороченню втрат прісної води, посиленню контролю за спеціальним водокористуванням і вдосконаленню обліку водних ресурсів.

«Операційний план на найближчі роки задає чіткий курс на відновлення та сталий розвиток водних ресурсів України. У фокусі – створення сучасної системи водної безпеки, повністю узгодженої з європейськими стандартами, здатної витримувати виклики змін клімату, наслідки війни та зростаючі потреби економіки. Йдеться про реальні зміни: створення засад для якісної питної води, вищу водоефективність, відновлені водні екосистеми та сильні інституції, що працюють для людей і майбутнього країни. Операційний план – це про безпеку, стійкість та відповідальне управління водними ресурсами України», – зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

