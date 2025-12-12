Кабмін затвердив Операційний план реалізації Водної стратегії України на 2025–2027 роки

У Мінекономіки заявили, що операційний план на найближчі роки задає чіткий курс на відновлення та сталий розвиток водних ресурсів України.

Кабінет Міністрів України ухвалив Операційний план реалізації у 2025-2027 роках Водної стратегії України на період до 2050 року. Документ визначає комплекс пріоритетних заходів у сфері водної безпеки та сталого управління водними ресурсами з урахуванням кліматичних викликів і наслідків збройної агресії РФ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Реалізація Операційного плану на наступний період дозволить:

зменшити ризики виникнення захворювань, пов’язаних зі споживанням неякісної питної води;

залучити інвестиції у модернізацію систем централізованого водопостачання та водовідведення;

покращити очищення міських стічних вод та інтегрувати ці заходи у просторове планування громад;

скоротити потенційні збитки для водних екосистем та рибного господарства.

Окрему увагу приділено підвищенню водоефективності в промисловості, сільському господарстві та житлово-комунальному господарстві, скороченню втрат прісної води, посиленню контролю за спеціальним водокористуванням і вдосконаленню обліку водних ресурсів.

«Операційний план на найближчі роки задає чіткий курс на відновлення та сталий розвиток водних ресурсів України. У фокусі – створення сучасної системи водної безпеки, повністю узгодженої з європейськими стандартами, здатної витримувати виклики змін клімату, наслідки війни та зростаючі потреби економіки. Йдеться про реальні зміни: створення засад для якісної питної води, вищу водоефективність, відновлені водні екосистеми та сильні інституції, що працюють для людей і майбутнього країни. Операційний план – це про безпеку, стійкість та відповідальне управління водними ресурсами України», – зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

