Кабмин утвердил Операционный план реализации Водной стратегии Украины на 2025–2027 годы

07:36, 12 декабря 2025
В Минэкономики заявили, что операционный план на ближайшие годы задает четкий курс на восстановление и устойчивое развитие водных ресурсов Украины.
Кабинет Министров Украины принял Операционный план реализации в 2025–2027 годах Водной стратегии Украины на период до 2050 года. Документ определяет комплекс приоритетных мероприятий в сфере водной безопасности и устойчивого управления водными ресурсами с учетом климатических вызовов и последствий вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Реализация Операционного плана на следующий период позволит:

  • снизить риски возникновения заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды;
  • привлечь инвестиции в модернизацию систем централизованного водоснабжения и водоотведения;
  • улучшить очистку городских сточных вод и интегрировать эти мероприятия в пространственное планирование общин;
  • сократить потенциальные убытки для водных экосистем и рыбного хозяйства.

Отдельное внимание уделено повышению водоэффективности в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, сокращению потерь пресной воды, усилению контроля за специальным водопользованием и совершенствованию учета водных ресурсов.

«Операционный план на ближайшие годы задает четкий курс на восстановление и устойчивое развитие водных ресурсов Украины. В фокусе – создание современной системы водной безопасности, полностью согласованной с европейскими стандартами, способной выдерживать вызовы изменения климата, последствия войны и растущие потребности экономики. Речь идет о реальных изменениях: создании основ для качественной питьевой воды, более высокой водоэффективности, восстановленных водных экосистем и сильных институтов, работающих для людей и будущего страны. Операционный план – это о безопасности, устойчивости и ответственном управлении водными ресурсами Украины», – отметила заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

