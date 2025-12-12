Служба судової охорони назвала 5 речей, які кожен відвідувач суду повинен знати про безпеку
У Територіальному управлінні Служби судової охорони у м. Києві та Київській області зазначили, що щодня співробітники перевіряють відвідувачів, запобігають проникненню заборонених предметів і реагують на будь-які інциденти.
Аби кожен візит до суду був максимально комфортним і безпечним, ССО нагадує базові правила:
- Майте при собі документ, що посвідчує особу
Без нього доступ до суду може бути обмежено.
- Заборонені предмети — поза межами суду
Холодна та інша зброя, газові балончики, вибухонебезпечні чи легкозаймисті предмети — категорично заборонені для пронесення.
- Проходження контролю безпеки — обов’язкове для всіх
Це швидко, безпечно і спрямовано лише на захист людей у будівлі.
- Якщо бачите підозрілий предмет — негайно повідомте співробітника Служби
Краще зайва пересторога, ніж ризик для людей.
- Виконуйте вказівки співробітників Служби судової охорони
«У разі пожежі, загрози вибуху чи інших надзвичайних подій саме вони координують дії щодо вашої безпеки», - додали у ССО.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.