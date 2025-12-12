Служба судової охорони назвала 5 речей, які кожен відвідувач суду повинен знати про безпеку

Відвідувач суду повинен майте при собі документ, що посвідчує особу — без нього доступ до суду може бути обмежено.

У Територіальному управлінні Служби судової охорони у м. Києві та Київській області зазначили, що щодня співробітники перевіряють відвідувачів, запобігають проникненню заборонених предметів і реагують на будь-які інциденти.

Аби кожен візит до суду був максимально комфортним і безпечним, ССО нагадує базові правила:

Майте при собі документ, що посвідчує особу

Без нього доступ до суду може бути обмежено.

Заборонені предмети — поза межами суду

Холодна та інша зброя, газові балончики, вибухонебезпечні чи легкозаймисті предмети — категорично заборонені для пронесення.

Проходження контролю безпеки — обов’язкове для всіх

Це швидко, безпечно і спрямовано лише на захист людей у будівлі.

Якщо бачите підозрілий предмет — негайно повідомте співробітника Служби

Краще зайва пересторога, ніж ризик для людей.

Виконуйте вказівки співробітників Служби судової охорони

«У разі пожежі, загрози вибуху чи інших надзвичайних подій саме вони координують дії щодо вашої безпеки», - додали у ССО.

