Служба судебной охраны назвала 5 вещей, которые каждый посетитель суда должен знать о безопасности
В Территориальном управлении Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области отметили, что ежедневно сотрудники проверяют посетителей, предотвращают проникновение запрещенных предметов и реагируют на любые инциденты.
Чтобы каждый визит в суд был максимально комфортным и безопасным, ССО напоминает базовые правила:
- Иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Без него доступ в суд может быть ограничен.
- Запрещенные предметы — вне здания суда
Холодное и другое оружие, газовые баллончики, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся предметы — категорически запрещены для проноса.
- Прохождение контроля безопасности — обязательно для всех
Это быстро, безопасно и направлено исключительно на защиту людей в здании.
- Если видите подозрительный предмет — немедленно сообщите сотруднику Службы
Лучше лишняя предосторожность, чем риск для людей.
- Выполняйте указания сотрудников Службы судебной охраны
«В случае пожара, угрозы взрыва или других чрезвычайных событий именно они координируют действия по обеспечению вашей безопасности», — добавили в ССО.
