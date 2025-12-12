Служба судебной охраны назвала 5 вещей, которые каждый посетитель суда должен знать о безопасности

Посетитель суда должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность — без него доступ в суд может быть ограничен.

В Территориальном управлении Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области отметили, что ежедневно сотрудники проверяют посетителей, предотвращают проникновение запрещенных предметов и реагируют на любые инциденты.

Чтобы каждый визит в суд был максимально комфортным и безопасным, ССО напоминает базовые правила:

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность

Без него доступ в суд может быть ограничен.

Запрещенные предметы — вне здания суда

Холодное и другое оружие, газовые баллончики, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся предметы — категорически запрещены для проноса.

Прохождение контроля безопасности — обязательно для всех

Это быстро, безопасно и направлено исключительно на защиту людей в здании.

Если видите подозрительный предмет — немедленно сообщите сотруднику Службы

Лучше лишняя предосторожность, чем риск для людей.

Выполняйте указания сотрудников Службы судебной охраны

«В случае пожара, угрозы взрыва или других чрезвычайных событий именно они координируют действия по обеспечению вашей безопасности», — добавили в ССО.

