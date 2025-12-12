Євросоюз передумав забороняти двигуни внутрішнього згоряння

У ЄС погодили компроміс, який скасовує повну заборону авто з ДВЗ та передбачає пом’якшення вимог щодо скорочення викидів CO2 після 2035 року.

У Євросоюзі ухвалили рішення переглянути плани щодо повної заборони автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляє Bild.

Після тривалих переговорів Єврокомісія погодила компромісний варіант, який знімає вимогу стовідсоткового скорочення викидів CO₂ для нових авто з 2035 року. Офіційне оголошення всіх деталей очікується вже 16 грудня.

Вказується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн особисто взяла переговори під свій контроль і в нічному форматі домовилася з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером, який давно виступав проти повної заборони «класичних» двигунів. Сторони узгоджували ключові технічні деталі рішення.

Як пояснив Манфред Вебер, нові правила передбачають, що з 2035 року для нових реєстрацій автомобілів діятиме не 100-відсоткове, а 90-відсоткове скорочення викидів CO₂ у межах флотських цілей автовиробників. Аналогічно, і після 2040 року не планується запровадження повного нульового показника.

«Таким чином заборона технологій для двигунів внутрішнього згоряння знімається. Усі двигуни, які нині виробляються в Німеччині, зможуть і надалі виготовлятися та продаватися», — зазначив Вебер.

Вебер наголосив, що нове рішення поєднує кліматичні цілі з економічною доцільністю.

«Ми виконуємо дві ключові обіцянки: залишаємося на шляху до кліматичної нейтральності, але водночас гарантуємо технологічну нейтральність. Це важливий сигнал для всієї автомобільної галузі та захист десятків тисяч робочих місць у промисловості», — заявив він.

Окремо політик підкреслив і політичний аспект рішення, зазначивши, що тема автомобілів більше не використовуватиметься радикальними силами як інструмент для маніпуляцій. За його словами, автомобіль має залишатися символом культури та інженерної думки, а не ідеологічним об’єктом протистояння.

