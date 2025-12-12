  1. В мире

Евросоюз передумал запрещать двигатели внутреннего сгорания

09:42, 12 декабря 2025
В ЕС согласовали компромисс, который отменяет полный запрет автомобилей с ДВС и предусматривает смягчение требований по сокращению выбросов CO2 после 2035 года.
В Европейском союзе приняли решение пересмотреть планы по полному запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bild.

После продолжительных переговоров Еврокомиссия согласовала компромиссный вариант, который снимает требование стопроцентного сокращения выбросов CO₂ для новых автомобилей с 2035 года. Официальное объявление всех деталей ожидается уже 16 декабря.

Отмечается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лично взяла переговоры под свой контроль и в ночном формате договорилась с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером, который давно выступал против полного запрета «классических» двигателей. Стороны согласовывали ключевые технические детали решения.

Как пояснил Манфред Вебер, новые правила предусматривают, что с 2035 года для новых регистраций автомобилей будет действовать не 100-процентное, а 90-процентное сокращение выбросов CO₂ в рамках флотских целей автопроизводителей. Аналогично, и после 2040 года не планируется введение полного нулевого показателя.

«Таким образом запрет технологий для двигателей внутреннего сгорания снимается. Все двигатели, которые в настоящее время производятся в Германии, смогут и дальше выпускаться и продаваться», — отметил Вебер.

Вебер подчеркнул, что новое решение сочетает климатические цели с экономической целесообразностью.

«Мы выполняем два ключевых обещания: остаемся на пути к климатической нейтральности, но одновременно гарантируем технологическую нейтральность. Это важный сигнал для всей автомобильной отрасли и защита десятков тысяч рабочих мест в промышленности», — заявил он.

Отдельно политик подчеркнул и политический аспект решения, отметив, что тема автомобилей больше не будет использоваться радикальными силами как инструмент для манипуляций. По его словам, автомобиль должен оставаться символом культуры и инженерной мысли, а не идеологическим объектом противостояния.

