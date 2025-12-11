  1. Суспільство

У застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення: як його отримати

23:59, 11 грудня 2025

23:59, 11 грудня 2025
Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред'явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі.
У застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення: як його отримати
В Україна існує можливість оформлення електронного пенсійного посвідчення, яке відображатиметься у застосунку «Дія».

Що таке е-пенсійне посвідчення

Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі. За бажанням людина, якій призначено пенсію, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового»

Як оформити документ

Е-посвідчення можна сформувати:

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
  • у будь-якому сервісному центрі ПФУ

Оформлення триває значно швидше за отримання паперового посвідчення — зазвичай кілька днів від моменту звернення.

Для користування е-посвідченням необхідно:

  • мати РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • встановити мобільний застосунок «Дія»;
  • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Кому стане в пригоді

  • Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.
  • Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.

Отже, на сьогодні в Україні існує три варіанти пенсійного посвідчення:

  • традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;
  • електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;
  • е-пенсійне посвідчення.

Що важливо знати

Е-пенсійне посвідчення може бути сформовано за наявності в Реєстрі застрахованих осіб відомостей про призначення особі пенсії. 

