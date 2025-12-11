У застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення: як його отримати
В Україна існує можливість оформлення електронного пенсійного посвідчення, яке відображатиметься у застосунку «Дія».
Що таке е-пенсійне посвідчення
Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі. За бажанням людина, якій призначено пенсію, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового»
Як оформити документ
Е-посвідчення можна сформувати:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
- у будь-якому сервісному центрі ПФУ
Оформлення триває значно швидше за отримання паперового посвідчення — зазвичай кілька днів від моменту звернення.
Для користування е-посвідченням необхідно:
- мати РНОКПП (ідентифікаційний код);
- встановити мобільний застосунок «Дія»;
- пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.
Кому стане в пригоді
- Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.
- Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.
Отже, на сьогодні в Україні існує три варіанти пенсійного посвідчення:
- традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;
- електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;
- е-пенсійне посвідчення.
Що важливо знати
Е-пенсійне посвідчення може бути сформовано за наявності в Реєстрі застрахованих осіб відомостей про призначення особі пенсії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.