У застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення: як його отримати

Е-пенсійне посвідчення може бути сформовано за наявності в Реєстрі застрахованих осіб відомостей про призначення особі пенсії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україна існує можливість оформлення електронного пенсійного посвідчення, яке відображатиметься у застосунку «Дія».

Що таке е-пенсійне посвідчення

Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі. За бажанням людина, якій призначено пенсію, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового»

Як оформити документ

Е-посвідчення можна сформувати:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

у будь-якому сервісному центрі ПФУ

Оформлення триває значно швидше за отримання паперового посвідчення — зазвичай кілька днів від моменту звернення.

Для користування е-посвідченням необхідно:

мати РНОКПП (ідентифікаційний код);

встановити мобільний застосунок «Дія»;

пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Кому стане в пригоді

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.

Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.

Отже, на сьогодні в Україні існує три варіанти пенсійного посвідчення:

традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;

е-пенсійне посвідчення.

Що важливо знати

Е-пенсійне посвідчення може бути сформовано за наявності в Реєстрі застрахованих осіб відомостей про призначення особі пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.