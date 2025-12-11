У приложении Дия доступно электронное пенсионное удостоверение: как его получить
В Украине существует возможность оформить электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться в приложении «Дия».
Что такое е-пенсионное удостоверение
Е-пенсионное удостоверение — это электронный документ, подтверждающий факт назначения пенсии и не требующий дополнительного предъявления бумажного пенсионного удостоверения. По желанию человека, которому назначена пенсия, удостоверение может быть оформлено исключительно в электронной форме без изготовления бумажного варианта.
Как оформить документ
Е-удостоверение можно сформировать:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- в любом сервисном центре ПФУ.
Оформление происходит значительно быстрее, чем получение бумажного документа — обычно это занимает несколько дней с момента обращения.
Для использования е-удостоверения необходимо:
- иметь РНОКПП (идентификационный код);
- установить мобильное приложение «Дия»;
- пройти электронную идентификацию и аутентификацию.
Кому станет полезным
- Пенсионерам, находящимся за границей и не имеющим возможности посетить Украину для получения бумажного удостоверения.
- Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.
На сегодня в Украине существуют три варианта пенсионного удостоверения:
- традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив анкету в сервисном центре Пенсионного фонда или подав заявление через веб-портал электронных услуг Фонда либо через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;
- электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, выдававшееся АО «Ощадбанк»;
- е-пенсионное удостоверение.
Что важно знать
Е-пенсионное удостоверение может быть сформировано только при наличии в Реестре застрахованных лиц сведений о назначении пенсии соответствующему гражданину.
