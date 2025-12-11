У приложении Дия доступно электронное пенсионное удостоверение: как его получить

Е-пенсионное удостоверение может быть сформировано только при наличии в Реестре застрахованных лиц сведений о назначении пенсии соответствующему гражданину.

В Украине существует возможность оформить электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться в приложении «Дия».

Что такое е-пенсионное удостоверение

Е-пенсионное удостоверение — это электронный документ, подтверждающий факт назначения пенсии и не требующий дополнительного предъявления бумажного пенсионного удостоверения. По желанию человека, которому назначена пенсия, удостоверение может быть оформлено исключительно в электронной форме без изготовления бумажного варианта.

Как оформить документ

Е-удостоверение можно сформировать:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

в любом сервисном центре ПФУ.

Оформление происходит значительно быстрее, чем получение бумажного документа — обычно это занимает несколько дней с момента обращения.

Для использования е-удостоверения необходимо:

иметь РНОКПП (идентификационный код);

установить мобильное приложение «Дия»;

пройти электронную идентификацию и аутентификацию.

Кому станет полезным

Пенсионерам, находящимся за границей и не имеющим возможности посетить Украину для получения бумажного удостоверения.

Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.

На сегодня в Украине существуют три варианта пенсионного удостоверения:

традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив анкету в сервисном центре Пенсионного фонда или подав заявление через веб-портал электронных услуг Фонда либо через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, выдававшееся АО «Ощадбанк»;

е-пенсионное удостоверение.

Что важно знать

