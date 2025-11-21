  1. В Украине

Новая система энегростойкости: В Киеве до конца года начнут работать 6 мини-ТЭЦ

23:48, 21 ноября 2025
До конца 2025 года в столице заработают 6 мини-ТЭЦ и еще одна – в начале следующего, сообщил Виталий Кличко.
В Киеве создается система энергостойкости объектов критической инфраструктуры и жилых домов благодаря строительству мини-ТЭЦ, шесть из которых будут запущены уже до конца года, сообщает КГГА.

«Учитывая, что по нашему городу враг бьет постоянно, нам нужно обеспечить в этих условиях предоставление необходимых сервисов для жителей. Работают программы повышения энергостойкости жилых домов. Параллельно с этим вводим модель распределенной когенерации. Чтобы обеспечить дополнительные объемы электроэнергии для критической инфраструктуры», – рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Он отметил, что речь идет о более маневренной и гибкой системе ТЭЦ или мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентралей) и это уникальный проект с точки зрения масштабов, технической конфигурации и условий выполнения не только для Украины.

«В нашем случае локальность, то есть распределенность в разных районах этих мини-ТЭЦ, одно из их ключевых преимуществ. Ведь они значительно усложняют цель врага, пытающегося максимально повредить нашу энергосистему. Кроме того, строительство новых ТЭЦ включает в себя строительство защитных сооружений 2-го уровня. Отмечу, что возведение такой категории возможно как раз в случае объектов распределенной когенерации, учитывая их меньший размер и мощность», – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что 6 таких мини-ТЭЦ начнут работать в столице до конца этого года, а еще одна – в начале следующего.

Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

