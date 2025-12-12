  1. В Україні

Податкова повідомила банківські дні для зарахування податків і ЄСВ наприкінці 2025 та на початку 2026 року

07:18, 12 грудня 2025
З 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року включно міжбанківські платіжні операції через Систему електронних платежів НБУ від Казначейства або на адресу Казначейства не здійснюватимуться.
Фото: dilovamova.com
Останнім банківським днем для зарахування податків, зборів та сум єдиного внеску у 2025 році буде 30 грудня відповідно до Регламенту роботи органів Казначейства. Про це повідомила Державна податкова служба України.

«З 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року включно міжбанківські платіжні операції через Систему електронних платежів НБУ (СЕП НБУ) від Казначейства та/або на адресу Казначейства не здійснюватимуться», - заявили у ДПС.

Також там додали, що з 2 січня 2026 року Казначейство в СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі.

Регламент роботи органів Казначейства у період завершення бюджетного 2025 року та початку 2026 року, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 03.12.2025 № 296.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

