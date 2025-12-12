Податкова повідомила банківські дні для зарахування податків і ЄСВ наприкінці 2025 та на початку 2026 року

З 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року включно міжбанківські платіжні операції через Систему електронних платежів НБУ від Казначейства або на адресу Казначейства не здійснюватимуться.

Останнім банківським днем для зарахування податків, зборів та сум єдиного внеску у 2025 році буде 30 грудня відповідно до Регламенту роботи органів Казначейства. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Також там додали, що з 2 січня 2026 року Казначейство в СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі.

Регламент роботи органів Казначейства у період завершення бюджетного 2025 року та початку 2026 року, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 03.12.2025 № 296.

