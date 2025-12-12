Налоговая сообщила банковские дни для зачисления налогов и ЕСВ в конце 2025 и в начале 2026 года

С 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года включительно межбанковские платежные операции через Систему электронных платежей НБУ от Казначейства или в адрес Казначейства осуществляться не будут.

Последним банковским днем для зачисления налогов, сборов и сумм единого взноса в 2025 году будет 30 декабря согласно Регламенту работы органов Казначейства. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

«С 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года включительно межбанковские платежные операции через Систему электронных платежей НБУ (СЭП НБУ) от Казначейства и/или в адрес Казначейства не будут осуществляться», – заявили в ГНС.

Также там добавили, что с 2 января 2026 года Казначейство в СЭП НБУ будет работать в обычном режиме.

Регламент работы органов Казначейства в период завершения бюджетного 2025 года и начала 2026 года утвержден приказом Государственной казначейской службы Украины от 03.12.2025 № 296.

