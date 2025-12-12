  1. В Україні
Чи може дружина за кордоном сплачувати пенсійні внески за чоловіка в Україні

10:36, 12 грудня 2025
Добровільні пенсійні внески за чоловіка можна сплачувати онлайн незалежно від місця перебування дружини.
Чи може дружина за кордоном сплачувати пенсійні внески за чоловіка в Україні
Українці, які перебувають за межами країни, часто цікавляться: чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески за чоловіка або дружину, якщо вони залишилися в Україні та наразі не працюють. Законодавство дає на це чітку відповідь — так, така можливість передбачена.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування доступна для застрахованих і незастрахованих осіб віком від 16 років. Також передбачена можливість сплати внесків за третіх осіб.

Основні умови

  • наявність інформації про особу в Реєстрі застрахованих осіб;
  • відсутність призначеної пенсії в солідарній системі.

Як оформити добровільну участь

Потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою КЕП, Дія.Підпису або GOV.ID. Зробити це можна дистанційно, з будь-якої країни.

Розмір і сплата внесків

Розмір, періодичність та тривалість сплати добровільних внесків людина визначає самостійно. Подання звітності не передбачене — всі дані обліковуються автоматично.

Що дають добровільні внески

Сплачені кошти зараховуються до страхового стажу або збільшують заробітну плату, яка враховується при обчисленні пенсії. Внески зараховуються за місяць надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду.

Зокрема, кожні 100 грн добровільного внеску збільшують місячну зарплату для розрахунку пенсії майже на 455 грн.

Важливо

Щоб один місяць був зарахований до страхового стажу повністю, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок — 1 760 грн (22% мінімальної заробітної плати).

