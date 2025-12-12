  1. В Украине
Может ли жена за границей уплачивать пенсионные взносы за мужа в Украине

10:36, 12 декабря 2025
Украинцы, которые находятся за пределами страны, часто интересуются: можно ли уплачивать добровольные пенсионные взносы за мужа или жену, если они остались в Украине и в настоящее время не работают. Законодательство дает на это четкий ответ — да, такая возможность предусмотрена.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования доступно для застрахованных и незастрахованных лиц в возрасте от 16 лет. Также предусмотрена возможность уплаты взносов в пользу третьих лиц.

Основные условия

  • наличие информации о лице в Реестре застрахованных лиц;
  • отсутствие назначенной пенсии в солидарной системе.

Как оформить добровольное участие

Необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью КЭП, Дія.Підпису или GOV.ID. Сделать это можно дистанционно, из любой страны.

Размер и уплата взносов

Размер, периодичность и продолжительность уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно. Подача отчетности не предусмотрена — все данные учитываются автоматически.

Что дают добровольные взносы

Уплаченные средства засчитываются в страховой стаж или увеличивают заработную плату, которая учитывается при исчислении пенсии. Взносы засчитываются за месяц поступления средств на счет Пенсионного фонда.

В частности, каждые 100 грн добровольного взноса увеличивают месячную зарплату для расчета пенсии почти на 455 грн.

Важно

Чтобы один месяц был засчитан в страховой стаж полностью, сумма взноса должна быть не менее минимального страхового взноса — 1 760 грн (22% минимальной заработной платы).

