Із 1 січня 2026 року зміниться оподаткування електромобілів – Гетманцев пояснив, яких змін чекати

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив уточнення щодо правил оподаткування електромобілів, які почнуть діяти з 2026 року. За його словами, через численні звернення громадян та бізнесу виникла потреба чітко пояснити, як зміняться податкові умови для ввезення електрокарів.

До 31 грудня 2025 року в Україні продовжує діяти пільга: електромобілі не обкладаються ПДВ при операціях з ввезення та з постачання на митній території України.

Водночас із 1 січня 2026 року ввезення та постачання електрокарів відбуватиметься вже з нарахуванням ПДВ. Це правило поширюватиметься незалежно від того, чи був автомобіль завезений раніше без сплати ПДВ та коли було оформлено право власності.

Як зазначив Гетманцев, нові правила стосуватимуться всіх імпортерів електромобілів – як дилерів, так і громадян.

При цьому для громадян, які продають електрокари на території України, умови залишаються незмінними: ПДВ у таких операціях не нараховується, оскільки фізичні особи не є платниками цього податку.

