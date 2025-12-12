С 1 января 2026 года изменится налогообложение электромобилей – Гетманцев объяснил, каких изменений ожидать

До 31 декабря 2025 года в Украине продолжает действовать льгота.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал уточнения относительно правил налогообложения электромобилей, которые начнут действовать с 2026 года. По его словам, из-за многочисленных обращений граждан и бизнеса возникла необходимость четко объяснить, как изменятся налоговые условия для ввоза электрокаров.

До 31 декабря 2025 года в Украине продолжает действовать льгота: электромобили не облагаются НДС при операциях по ввозу и поставке на таможенной территории Украины.

В то же время с 1 января 2026 года ввоз и поставка электрокаров будут осуществляться уже с начислением НДС. Это правило будет распространяться независимо от того, был ли автомобиль ввезен ранее без уплаты НДС и когда было оформлено право собственности.

Как отметил Гетманцев, новые правила будут касаться всех импортеров электромобилей – как дилеров, так и граждан.

При этом для граждан, которые продают электрокары на территории Украины, условия остаются неизменными: НДС в таких операциях не начисляется, поскольку физические лица не являются плательщиками этого налога.

