12 грудня — День Сухопутних військ України: добірка найщиріших привітань для військових

09:06, 12 грудня 2025
Зворушливі привітання, якими можна подякувати захисникам за службу та відданість Україні.
12 грудня — День Сухопутних військ України: добірка найщиріших привітань для військових
Фото: ua.portal
12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних сил України — професійне свято найчисленнішого виду війська, що відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави.

Свято встановлено указом Президента України від 18 жовтня 1997 року з метою вшанування внеску Сухопутних військ у захист суверенітету та територіальної цілісності країни.

У цей день вшановують військовослужбовців механізованих, танкових і ракетних військ, артилерії, армійської авіації, підрозділів протиповітряної оборони, а також спеціальних військ, які щоденно виконують бойові та службові завдання.

День Сухопутних військ є нагодою віддати шану мужності, професіоналізму та стійкості українських захисників.

«Судово-юридична газета» підготувала добірку щирих і теплих привітань із Днем Сухопутних військ України.

***

Вітаю тебе з Днем Сухопутних військ України. Ти обрав шлях, який вимагає сили, витримки й великого серця. Дякую за твою сміливість, за кожен крок назустріч небезпеці. Нехай доля береже тебе, а кожен день служби наближає до миру й повернення додому.

***

Щиро вітаємо військовослужбовців Сухопутних військ України з професійним святом. Ви — фундамент української армії, ті, хто тримає оборону на землі й щодня доводить, що стійкість має людське обличчя. Бажаємо вам надійного тилу, вірних побратимів і сил вистояти до перемоги.

***

У День Сухопутних військ України бажаю нашим героям витримки, мужності та якнайшвидшої перемоги! Нехай кожна операція буде успішною. Нехай Господь вас оберігає всіх усіх бід і негараздів. Дякую вам за службу і захист!

***

Вітаємо всіх, хто служить у лавах Сухопутних військ. Ви стоїте там, де найважче, і тримаєте лінію, за якою живе країна. Нехай ваша сила множиться підтримкою рідних, а кожен день служби буде ще одним кроком до мирного життя.

***

Вітаю з Днем Сухопутних військ ЗСУ! Дякую кожному воїну, який боронить нашу землю, ризикуючи всім заради майбутнього України. Бажаю міцного здоров’я, надійного тилу та швидкої перемоги

***

З Днем Сухопутних військ України. Дякуємо вам за стійкість, самовідданість і щоденну важку працю, яка часто залишається без гучних слів. Нехай у вашому житті буде більше тиші без вибухів, більше радості без тривог і більше щасливих повернень.

***

Вітаємо захисників української землі з професійним днем. Ви — ті, хто не здається, хто тримається і тримає країну. Нехай вас оберігає доля, підтримує народ і надихає віра в справедливу перемогу.

***

З Днем Сухопутних військ України. Дякую тобі за вибір, який вимагає сміливості щодня. Бажаю, щоб сила не залишала, надія не згасала, а всі дороги зрештою приводили додому — живим, цілим і з перемогою.

***

Щиро вітаємо військовослужбовців Сухопутних військ України. Нехай ваша служба буде гідно оцінена, ваша відвага — збережена, а майбутнє — мирним. Дякуємо за захист, за витримку і за віру в Україну.

Фото: LifeStyle24

Фото: LifeStyle24

Фото: LifeStyle24

