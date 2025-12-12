12 декабря — День Сухопутных войск Украины: подборка самых искренних поздравлений для военных

Трогательные поздравления, которыми можно поблагодарить защитников за службу и преданность Украине.

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник самого многочисленного вида войск, который играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства.

Праздник установлен указом Президента Украины от 18 октября 1997 года с целью чествования вклада Сухопутных войск в защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

В этот день чествуют военнослужащих механизированных, танковых и ракетных войск, артиллерии, армейской авиации, подразделений противовоздушной обороны, а также специальных войск, которые ежедневно выполняют боевые и служебные задачи.

День Сухопутных войск является поводом отдать дань мужеству, профессионализму и стойкости украинских защитников.

«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку искренних и теплых поздравлений с Днем Сухопутных войск Украины.

***

Вітаю тебе з Днем Сухопутних військ України. Ти обрав шлях, який вимагає сили, витримки й великого серця. Дякую за твою сміливість, за кожен крок назустріч небезпеці. Нехай доля береже тебе, а кожен день служби наближає до миру й повернення додому.

***

Щиро вітаємо військовослужбовців Сухопутних військ України з професійним святом. Ви — фундамент української армії, ті, хто тримає оборону на землі й щодня доводить, що стійкість має людське обличчя. Бажаємо вам надійного тилу, вірних побратимів і сил вистояти до перемоги.

***

У День Сухопутних військ України бажаю нашим героям витримки, мужності та якнайшвидшої перемоги! Нехай кожна операція буде успішною. Нехай Господь вас оберігає всіх усіх бід і негараздів. Дякую вам за службу і захист!

***

Вітаємо всіх, хто служить у лавах Сухопутних військ. Ви стоїте там, де найважче, і тримаєте лінію, за якою живе країна. Нехай ваша сила множиться підтримкою рідних, а кожен день служби буде ще одним кроком до мирного життя.

***

Вітаю з Днем Сухопутних військ ЗСУ! Дякую кожному воїну, який боронить нашу землю, ризикуючи всім заради майбутнього України. Бажаю міцного здоров’я, надійного тилу та швидкої перемоги

***

З Днем Сухопутних військ України. Дякуємо вам за стійкість, самовідданість і щоденну важку працю, яка часто залишається без гучних слів. Нехай у вашому житті буде більше тиші без вибухів, більше радості без тривог і більше щасливих повернень.

***

Вітаємо захисників української землі з професійним днем. Ви — ті, хто не здається, хто тримається і тримає країну. Нехай вас оберігає доля, підтримує народ і надихає віра в справедливу перемогу.

***

З Днем Сухопутних військ України. Дякую тобі за вибір, який вимагає сміливості щодня. Бажаю, щоб сила не залишала, надія не згасала, а всі дороги зрештою приводили додому — живим, цілим і з перемогою.

***

Щиро вітаємо військовослужбовців Сухопутних військ України. Нехай ваша служба буде гідно оцінена, ваша відвага — збережена, а майбутнє — мирним. Дякуємо за захист, за витримку і за віру в Україну.

