Що вважається «новим авто» та чому це важливо для реєстрації
Сервісні центри МВС повідомили, що українські автовласники часто звертаються з проханням зареєструвати «нове авто», однак не всі розуміють, що саме підпадає під це визначення в юридичному сенсі.
У відомстві наголошують: не кожен транспортний засіб, який виглядає новим, є новим з точки зору законодавства.
Яке авто вважається новим
Для сервісних центрів МВС «новим» є транспортний засіб, який одночасно відповідає таким критеріям:
- придбаний у автосалоні;
- не мав попередніх власників;
- жодного разу не був зареєстрований — ні в Україні, ні за кордоном;
- не перебував у користуванні.
Які документи потрібні
Для реєстрації нового транспортного засобу необхідно надати:
- паспорт та РНОКПП;
- документи від дилера;
- сертифікат відповідності;
- довіреність — за потреби.
Коли авто не вважається новим
Автомобіль не підпадає під категорію «нового», якщо він:
- був у вжитку;
- придбаний «з рук»;
- ввезений з-за кордону;
- вже був зареєстрований.
У таких випадках застосовується інша процедура реєстрації, яка передбачає ширший пакет документів і обов’язковий експертний огляд.
У МВС наголошують, що правильне розуміння терміну «нове авто» та підготовка необхідних документів дозволить швидше пройти реєстрацію і уникнути зайвих затримок.
