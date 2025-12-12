Що вважається «новим авто» та чому це важливо для реєстрації

Не кожен транспортний засіб, який виглядає новим, є новим з точки зору законодавства.

Сервісні центри МВС повідомили, що українські автовласники часто звертаються з проханням зареєструвати «нове авто», однак не всі розуміють, що саме підпадає під це визначення в юридичному сенсі.

У відомстві наголошують: не кожен транспортний засіб, який виглядає новим, є новим з точки зору законодавства.

Яке авто вважається новим

Для сервісних центрів МВС «новим» є транспортний засіб, який одночасно відповідає таким критеріям:

придбаний у автосалоні;

не мав попередніх власників;

жодного разу не був зареєстрований — ні в Україні, ні за кордоном;

не перебував у користуванні.

Які документи потрібні

Для реєстрації нового транспортного засобу необхідно надати:

паспорт та РНОКПП;

документи від дилера;

сертифікат відповідності;

довіреність — за потреби.

Коли авто не вважається новим

Автомобіль не підпадає під категорію «нового», якщо він:

був у вжитку;

придбаний «з рук»;

ввезений з-за кордону;

вже був зареєстрований.

У таких випадках застосовується інша процедура реєстрації, яка передбачає ширший пакет документів і обов’язковий експертний огляд.

У МВС наголошують, що правильне розуміння терміну «нове авто» та підготовка необхідних документів дозволить швидше пройти реєстрацію і уникнути зайвих затримок.

