  1. В Украине

Что считается «новым авто» и почему это важно для регистрации

09:24, 12 декабря 2025
Не каждое транспортное средство, которое выглядит новым, является новым с точки зрения законодательства.
Что считается «новым авто» и почему это важно для регистрации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сервисные центры МВД сообщили, что украинские автовладельцы часто обращаются с просьбой зарегистрировать «новое авто», однако не все понимают, что именно подпадает под это определение в юридическом смысле.

В ведомстве подчеркивают: не каждое транспортное средство, которое выглядит новым, является новым с точки зрения законодательства.

Какое авто считается новым

Для сервисных центров МВД «новым» является транспортное средство, которое одновременно соответствует таким критериям:

  • приобретено в автосалоне;
  • не имело предыдущих владельцев;
  • ни разу не было зарегистрировано — ни в Украине, ни за рубежом;
  • не находилось в пользовании.

Какие документы нужны

Для регистрации нового транспортного средства необходимо предоставить:

  • паспорт и РНОКПП;
  • документы от дилера;
  • сертификат соответствия;
  • доверенность — при необходимости.

Когда авто не считается новым

Автомобиль не подпадает под категорию «нового», если он:

  • был в употреблении;
  • куплен «с рук»;
  • ввезен из-за границы;
  • уже был зарегистрирован.

В таких случаях применяется другая процедура регистрации, которая предусматривает более широкий пакет документов и обязательный экспертный осмотр.

В МВД подчеркивают, что правильное понимание термина «новое авто» и подготовка необходимых документов позволит быстрее пройти регистрацию и избежать лишних задержек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД сервисный центр МВД автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]