Что считается «новым авто» и почему это важно для регистрации
Сервисные центры МВД сообщили, что украинские автовладельцы часто обращаются с просьбой зарегистрировать «новое авто», однако не все понимают, что именно подпадает под это определение в юридическом смысле.
В ведомстве подчеркивают: не каждое транспортное средство, которое выглядит новым, является новым с точки зрения законодательства.
Какое авто считается новым
Для сервисных центров МВД «новым» является транспортное средство, которое одновременно соответствует таким критериям:
- приобретено в автосалоне;
- не имело предыдущих владельцев;
- ни разу не было зарегистрировано — ни в Украине, ни за рубежом;
- не находилось в пользовании.
Какие документы нужны
Для регистрации нового транспортного средства необходимо предоставить:
- паспорт и РНОКПП;
- документы от дилера;
- сертификат соответствия;
- доверенность — при необходимости.
Когда авто не считается новым
Автомобиль не подпадает под категорию «нового», если он:
- был в употреблении;
- куплен «с рук»;
- ввезен из-за границы;
- уже был зарегистрирован.
В таких случаях применяется другая процедура регистрации, которая предусматривает более широкий пакет документов и обязательный экспертный осмотр.
В МВД подчеркивают, что правильное понимание термина «новое авто» и подготовка необходимых документов позволит быстрее пройти регистрацию и избежать лишних задержек.
