Что считается «новым авто» и почему это важно для регистрации

Не каждое транспортное средство, которое выглядит новым, является новым с точки зрения законодательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сервисные центры МВД сообщили, что украинские автовладельцы часто обращаются с просьбой зарегистрировать «новое авто», однако не все понимают, что именно подпадает под это определение в юридическом смысле.

В ведомстве подчеркивают: не каждое транспортное средство, которое выглядит новым, является новым с точки зрения законодательства.

Какое авто считается новым

Для сервисных центров МВД «новым» является транспортное средство, которое одновременно соответствует таким критериям:

приобретено в автосалоне;

не имело предыдущих владельцев;

ни разу не было зарегистрировано — ни в Украине, ни за рубежом;

не находилось в пользовании.

Какие документы нужны

Для регистрации нового транспортного средства необходимо предоставить:

паспорт и РНОКПП;

документы от дилера;

сертификат соответствия;

доверенность — при необходимости.

Когда авто не считается новым

Автомобиль не подпадает под категорию «нового», если он:

был в употреблении;

куплен «с рук»;

ввезен из-за границы;

уже был зарегистрирован.

В таких случаях применяется другая процедура регистрации, которая предусматривает более широкий пакет документов и обязательный экспертный осмотр.

В МВД подчеркивают, что правильное понимание термина «новое авто» и подготовка необходимых документов позволит быстрее пройти регистрацию и избежать лишних задержек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.