У Києві обмежать рух бульваром Шевченка через ремонт оглядового колодязя

12 грудня обмежуватимуть рух бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі.

У Києві 12 грудня частково обмежать рух транспорту бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі. Обмеження діятимуть з 11:00 до 15:00, повідомили у КК «Київавтодор».

За інформацією комунальної корпорації, дорожники ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт оглядового колодязя на проїжджій частині бульвару. У зв’язку з цим буде частково перекрито крайню ліву смугу в напрямку вулиці Симона Петлюри.

