У Києві обмежать рух бульваром Шевченка через ремонт оглядового колодязя
07:00, 12 грудня 2025
12 грудня обмежуватимуть рух бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі.
У Києві 12 грудня частково обмежать рух транспорту бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі. Обмеження діятимуть з 11:00 до 15:00, повідомили у КК «Київавтодор».
За інформацією комунальної корпорації, дорожники ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт оглядового колодязя на проїжджій частині бульвару. У зв’язку з цим буде частково перекрито крайню ліву смугу в напрямку вулиці Симона Петлюри.
