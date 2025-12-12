В Киеве ограничат движение по бульвару Шевченко из-за ремонта смотрового колодца

12 декабря будут ограничивать движение по бульвару Тараса Шевченко в Шевченковском районе.

В Киеве 12 декабря частично ограничат движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко в Шевченковском районе. Ограничения будут действовать с 11:00 до 15:00, сообщили в КК «Киевавтодор».

По информации коммунальной корпорации, дорожники ШЭУ Шевченковского района будут проводить ремонт смотрового колодца на проезжей части бульвара. В связи с этим будет частично перекрыта крайняя левая полоса в направлении улицы Симона Петлюры.

