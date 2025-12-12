Зеленський назвав ключову умову проведення виборів під час війни — в цьому можуть посприяти США

Президент заявив, що виборчий процес можливий лише за умови повного припинення вогню, для чого США мають вести прямі переговори з Росією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України провести вибори, однак наголосив, що це можливо виключно за умови повного припинення вогню.

За його словами, ключову роль у досягненні такого режиму мають відіграти Сполучені Штати, які повинні вести прямі перемовини з Росією. Про це Глава держави зазначив за підсумками засідання «Коаліції охочих».

Зеленський підкреслив, що саме США мають найбільші можливості для забезпечення безпекових умов, необхідних для виборчого процесу. Йдеться, зокрема, про припинення бойових дій на період кампанії та голосування.

«Саме Америка може допомогти із цим (забезпеченням умов для виборів – ред.) найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього».

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

Однак дані Центральної виборчої комісії свідчать про масштабні проблеми у виборчій інфраструктурі. Через війну РФ проти України нині функціонує лише 75% виборчих дільниць.

Водночас голова Оболонської РДА заявив, що Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.